В Самаре самая дорогая квартира на вторичном рынке стоит 32 млн рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:52:18+03:00

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Вторичный рынок в Самаре полон не только бюджетных, но и довольно дорогих предложений квартир. Так, на сайте Авито продается шестикомнатная квартира за 32 млн рублей. На данный момент она самая дорогая квартира среди «вторички» в областной столице.

Второе место по стоимости занимает двухуровневая квартира общей площадью 221 квадратный метр, которая находится в доме клубного типа. Она состоит из трех спален, гардеробной, прихожей и кухни. Также в квартире есть сауна и выход на мансарду, а еще за ней закреплено гаражное место и место в подземном паркинге.

Еще одна квартира продается за 28 млн рублей. Ее площадь составляет 135 квадратных метров. В ней всего две комнаты. Отличительной особенностью квартиры является ремонт в стиле лофт с удобным зонированием.

А вот более просторную квартиру площадью 220 квадратных метров можно приобрести за 26 млн рублей. Она продается вместе с итальянской мебелью и немецкой бытовой техникой. В доме, где она расположена, есть круглосуточная охрана, паркинг и консьерж.