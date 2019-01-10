Йоан Молло этой зимой покинет «Крылья Советов»
Французский полузащитник Йоан Молло покинет «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно. Эту информацию корреспонденту samara.kp.ru подтвердил источник в клубе. Кроме того, не исключено, что перед вторым кругом сезона РПЛ «Крылья» могут расстаться с Аланом Чочиевым и Евгением Башкировым. Оба футболиста выставлены на трансфер.
Молло выступал за самарцев с начала этого сезона. До этого француз играл в «КС» в 2015 и 2016 годах.
Напомним, в зимнюю паузу «Крылья» планируют серьезно перекроить состав. Предполагают, что команду пополнят 5-8 футболистов. Следовательно, столько же покинут «Крылья».
Пока известно, что команду покинет защитник Надсон. Среди приобретений – один из лучших бомбардиров ФНЛ Антон Зиньковский и экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Самедов.