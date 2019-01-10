2019-01-10T14:56:57+03:00
Спорт

Йоан Молло этой зимой покинет «Крылья Советов»

Как стало известно «КП-Самара», помимо француза с командой могут расстаться Евгений Башкиров и Алан Чочиев
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
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После возвращения в Самару Йоан Молло отыграл за "КС" половину сезонаПосле возвращения в Самару Йоан Молло отыграл за "КС" половину сезонаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Французский полузащитник Йоан Молло покинет «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно. Эту информацию корреспонденту samara.kp.ru подтвердил источник в клубе. Кроме того, не исключено, что перед вторым кругом сезона РПЛ «Крылья» могут расстаться с Аланом Чочиевым и Евгением Башкировым. Оба футболиста выставлены на трансфер.

Молло выступал за самарцев с начала этого сезона. До этого француз играл в «КС» в 2015 и 2016 годах.

Напомним, в зимнюю паузу «Крылья» планируют серьезно перекроить состав. Предполагают, что команду пополнят 5-8 футболистов. Следовательно, столько же покинут «Крылья».

Пока известно, что команду покинет защитник Надсон. Среди приобретений – один из лучших бомбардиров ФНЛ Антон Зиньковский и экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Самедов.

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