2019-01-10T15:09:02+03:00
Происшествия

Согласился не искать уклонистов: в Самаре помощник военкома попался на взятке

Мужчина может лишиться свободы за незаконное вознаграждение в 170 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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На помощника районного военкома завели дело за взяткуНа помощника районного военкома завели дело за взяткуФото: Архив "КП"
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В Самаре старший помощник начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 6 декабря прошлого года мужчина, находясь в кабинете военного комиссариата, получил незаконное вознаграждение в 170 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не объявлять в розыск двоих молодых людей, состоящих на воинском учете.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

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