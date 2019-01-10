2019-01-10T15:09:58+03:00
Спорт

«Лада» подписала трех новых нападающих

До конца сезона в тольяттинской команде будут выступать Александр Куваев, Иван Безруков и Артем Артемов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Хоккейный клуб «Лада» подписал трех нападающих. До конца сезона в составе тольяттинцев будут выступать Александр Куваев, Иван Безруков и Артем Артемов. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».

- Контракты рассчитаны до конца сезона. Куваев будет выступать под номером 21, Безруков - 46, Артемов – 48, - рассказали в клубе.

Александр Куваев в этом сезоне играл за «Ермак» и «Торпедо». За 25 матчей он набрал 6 (3+3) очков. Иван Безруков выступал за «Челмет» и набрал 4 (3+1) очка. Артем Артемов за 10 матчей в минском «Динамо» в этом сезоне не набрал ни одного очка.

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