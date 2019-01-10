Угроза теракта: в Самаре в подъезде жилого дома людей напугал бесхозный пакет

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:28:21+03:00

На месте работают сотрудники МЧС, полицейские и медики «скорой помощи»

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В Самаре в поселке Управленческий сотрудники МЧС, полиция и медики «скорой помощи» оцепили подъезд многоэтажного дома на Красноглинском шоссе. Причина – угроза теракта. Произошло это днем в четверг, 10 января. В подъезде нашли бесхозный пакет, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» собственный источник.

- Поступило сообщение о возможной угрозе теракта. В подъезде бесхозный пакет. На место выехали «скорая помощь», полиция и МЧС, - рассказал собеседник.

Жильцов дома эвакуируют. Бесхозный пакет проверяют специалисты.