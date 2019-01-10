В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:29:46+03:00

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В эту субботу, 12 января, в Самаре в честь Рождества пройдет гуманитарно-благотворительная акция «Рождение добра». Ее проведут для детей и подростков с ментальными нарушениями и их семей, а также для детей-сирот из психоневрологического интерната, сообщает пресс-служба администрации города.

Гостей «Рождественской елки» ждут песни, танцы, конкурсы и песочная анимация от самарского театра «Витражи». Также перед детьми выступят аккордеонист, обладатель золотого кубка международного форума талантов в Лас-Вегасе Сергей Адайкин и другие творческие коллективы. Еще гостям праздника покажут спектакль Самарского театра кукол и вручат благотворительные рождественские подарки.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 в духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе, который находится на улице Ново-Садовой, 260. В нем примут участие около 500 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска и Новокуйбышевска.