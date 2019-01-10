Джано Ананидзе объяснил, почему решил уйти в аренду в «Крылья Советов»

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:47:56+03:00

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«Спартак» объявил об аренде 26-летнего грузинского полузащитника Джано Ананидзе. Вторую часть сезона 2018-2019 игрок проведет в «Крыльях Советов». В сообщении, опубликованном на официальном сайте красно-белых, Джано объяснил, почему решил перебраться в Самару.

- Были и другие варианты в России, но главный тренер самарцев Миодраг Божович звонил мне лично. Я обещал, что если не сложится с иностранным клубом, то пойду именно к нему. Дал слово, ведь отлично отношусь к Миодрагу как к тренеру и как к человеку. А он прекрасно знает мои возможности по совместной работе в «Ростове», - сказал полузащитник.

Этой зимой Джано мог оказаться в голландском «Витессе». В услугах полузащитника был заинтересован главный тренер команды Леонид Слуцкий.

- К сожалению, возникли определенные сложности с документами. И хотя я соглашался пойти на серьезное понижение в финансовом плане, переход все равно не состоялся, - рассказал Джано.

Грузинский полузащитник отметил, что хочет выходить на поле в составе «КС» регулярно, а после сезона планирует вернуться в «Спартак».