Самарский «Прогресс» может войти в холдинг ракетостроения

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:58:23+03:00

Все три предприятия будут заниматься созданием сверхтяжелой ракеты "Енисей" Фото: Архив "КП"

Также в него планируют включить два московских предприятия

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Роскосмос планирует провести интеграцию предприятий по их продуктовому профилю. В частности, будут сформированы приборостроительный и двигателестроительный холдинги. Об этом в интервью РБК глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Изменения затронут и ракетостроение. По словам Дмитрия Рогозина, самарский РКЦ «Прогресс», а также московские РКК «Энергия» и Центр Хруничева тоже планируется объединить в один холдинг.

- Мы сделаем это неспешно и в рамках их совместной работы по созданию сверхтяжелой ракеты, - рассказал глава Роскосмоса.

Напомним, ранее стало известно о планах по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей». Одним из ее разработчиков станет завод «Прогресс». Первый полет этой ракеты запланирован на 2028 год.