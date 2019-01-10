Самарский «Прогресс» может войти в холдинг ракетостроения
Роскосмос планирует провести интеграцию предприятий по их продуктовому профилю. В частности, будут сформированы приборостроительный и двигателестроительный холдинги. Об этом в интервью РБК глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Изменения затронут и ракетостроение. По словам Дмитрия Рогозина, самарский РКЦ «Прогресс», а также московские РКК «Энергия» и Центр Хруничева тоже планируется объединить в один холдинг.
- Мы сделаем это неспешно и в рамках их совместной работы по созданию сверхтяжелой ракеты, - рассказал глава Роскосмоса.
Напомним, ранее стало известно о планах по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей». Одним из ее разработчиков станет завод «Прогресс». Первый полет этой ракеты запланирован на 2028 год.