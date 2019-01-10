2019-01-10T16:36:26+03:00
Общество

Положили болт: житель Самарской области купил на Рождество селедку с сюрпризом

Мужчина не испугался своей находки и бесстрашно съел рыбу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сергей СеменовФото: Сергей СеменовФото: vk.com
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Житель Самарской области, решив разнообразить свой праздничный стол на Рождество селедкой в масле, стал обладателем не только рыбы, но и болта из нержавейки. Фото «сюрприза» мужчина опубликовал в группе «Черный список Самары» в соцсети.

По словам самарца, селедку он приобрел в одном из магазинов в поселке Георгиевка. Болта в рыбе мужчина не испугался и смело съел морепродукт.

- Селедка оказалась нормальной. Претензий к магазину у меня нет, но вот изготовители действительно были невнимательны, - рассказал мужчина.

Он предположил, что болт мог отвалиться от какой-то упаковочной машины. Селедку самарец полностью съел. Помогали ему в этом друзья. Что касается болта, то его он оставил себе на память.

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