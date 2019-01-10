Самарцам объяснили, кому платить за газ в 2019 году
Сбор платежей за газ от жителей Самарской области с этого года будет проходить без посредников. Теперь принимать платежи будет само ООО «Газпром межрегионгаз Самара».
- С 1 января 2019 года сбор платежей через посредников ООО «СВГК» и АО «Самарагаз» был прекращен, - сообщили в пресс-службе компании.
Самарцы должны будут оплачивать только те квитанции, которые приходят от «Газпром межрегионгаз Самара». В компании отмечают, что компании-посредники могут некоторое время отправлять дублирующие квитанции. Их оплачивать не надо.
«Газпром межрегионгаз Самара» предлагает потребителям заключить новый договор поставки газа. Сделать это можно в абонентских отделах компании.
Тем временем СВГК и "Самарагаз" через суд оспорили решение поставщика газа. Но руководитель центра общественного контроля Виктор Часовских отметил, что это не должно волновать потребителей - компаниисами разберутся, кто и кому должен.
- Квитанцию за декабрь нужно оплатить в СВГК, за январь - в Межрегионгаз. Договор истек в конце декабря и не продлялся. Если какие-то изменения произойдут потом, компании сами перераспределят денежные потоки, - отметил он.
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