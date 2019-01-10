2019-01-10T17:01:52+03:00
Общество

В Тольятти с 26 декабря прошлого года ищут 16-летнего парня

Всех, кто знает, где находится подросток, просят незамедлительно обратиться в полицию
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция просит помощи в розыскеПолиция просит помощи в розыскеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские разыскивают 16-летнего Виталия Еремина из Тольятти. 26 декабря 2018 года примерно в 10 утра подросток ушел из дома на улице Железнодорожной в Автомобильной столице и до сих пор не вернулся.

- На связь с близкими парень перестал выходить в тот же день. С ним не общались после 19-00, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

На вид парню 17 лет, рост 174 см. Худощавого телосложения, лицо бледное, брови дугообразные, нос прямой, волосы прямые, темно-русого цвета, глаза карие. Был одет: шапка черного цвета с полоской красного цвета и помпоном, куртка верх – зеленого цвета, низ - темно-синего, спортивные утепленные трико черного цвета, темно-серые зимние кроссовки на шнурках, серые перчатки.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить в ОДЧ ОП № 23 по телефонам: 8(8482)24-50-02, 93-47-50, 89278919723 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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