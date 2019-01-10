2019-01-10T18:02:11+03:00
Общество

Росавиация субсидирует авиаперевозки из Самары в 10 городов

Пассажиры смогут приобрести билеты на эти направления по специальному тарифу
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Самарская область просубсидируеют перелеты в 6 направленийСамарская область просубсидируеют перелеты в 6 направленийФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Росавиация профинансирует перелеты из аэропорта Курумоч в 10 направлений. Соответствующая информация появилась на сайте федерального агентства воздушного транспорта.

- В список субсидируемых вошли маршруты в 10 городов: в Волгоград, Казань, Нижневартовск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут, Уфу и Челябинск, - сообщили в Росавиации.

Рейсы будут выполнять авиаперевозчики «ЮТэйр», «ЮВТ Аэро», «Азимут» и авиакомпания «Оренбуржье». Перелетыбудут финансироваться из федерального и региональных бюджетов. Самарская область профинансирует 30,5% на перелеты из Самары в Оренбург, Казань, Омск, Пермь, и Челябинск. Рейсы до Ростова-на-Дону, Волгограда и Нижневартовска просубсидируют Ростовская и Волгоградская области, а также Ханты-Манскийский автономный округ. Их доля в субсидировании составит 61%.

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