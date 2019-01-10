2019-01-10T19:42:25+03:00
Общество

Жительница Самара пожаловалась главе города на то, что ее сыну угрожали ножом

Она сообщила, что двое мужчин совершили преступление против ее сына, но какое - неизвестно
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Ребенок уже был в центре скандалаРебенок уже был в центре скандалаФото: Архив "КП"
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Местная жительница рассказала, что против ее сына совершили преступления, угрожая ножом. Об этом она сообщила в «Твиттере» главе Самары Елене Лапушкиной.

- 26 ноября 2018 г., в Школе 79, по адресу: Ул. Ташкентская, 164, произошел вопиющий случай с ребенком 1 класса, двое мужчин угрожая ножом, совершили преступление, прошу Вас лично разобраться в этой ситуации, - пожаловалась в микроблоге женщина.

Сейчас правоохранительные органы по факту обращения проводят проверку. Мальчик и его мама уже были в центре скандала. Несколько месяцев назад школьника перевели из школы №47 со скандалом. По словам женщины, она отказалась сдавать деньги, и ребенка в школе начали травить. Мать уверяла: одноклассники избили мальчика, и он попал в больницу. Тогда в правоохранительных органах уголовное дело возбуждать отказались.

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