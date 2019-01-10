"Я выбрал Самару из всей России": Джано променял Нидерланды на "Крылья"

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:52:02+03:00

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Игрок "Спартака" Джано Ананидзе, который перешел в аренду в "Крылья", в интервью Спорт 24 рассказал, что у него были и другие предложения из России, но он остался верен слову и своему изначальному обещанию Миодрагу Божовичу. Правда, сначала игрок собирался в зарубежный чемпионат.

- Для меня много значит "Спартак", я хотел уехать из России. Было предложение от Витесса и Андерлехта. При этом я понимал, что теряю в деньгах из-за особенностей налогового законодательства. Но не получилось. А мне позвонил Божович и сказал, что я ему нужен. Я обещал, что если не Витесс, то "Крылья" и сдержал слово, - отметил Ананидзе.

У игрока хорошие отношения с новым самарским тренером. Теперь Ананидзе направится на медосмотр с "Крыльями" и скорее всего выступит за самарский клуб.