Спасатели: выходить на лед Волги под Самарой опасно

10 Янв. 2019 2019-01-10T22:32:33+03:00

Волга ещё не везде замёрзла

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Спасатели Самарской области измерили толщину льда на Волге. Как оказалось, лед пока слишком тонкий. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

У Красной Глинки толщина льда около 5 см. Около центральной спасательной станции лёд колеблется от 3 до 7 см. При этом посередине реки обнаружено множество промоин. Под Сызранью лёд толстый, однако и там у фарватера промоины.

— Внимание, опасно, — предупреждают в ПСС. — Выход на лёд запрещён.

Акваторию области патрулируют сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Самарской области. В ведомстве просят носить с собой средства спасения — спасательный жилет и веревку.

— При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», — просят в ГУ МЧС региона.