2019-01-10T22:29:24+03:00
Общество

Совет при президенте по правам человека вступился за профессора Самарского университета

СПЧ уже обратился в защиту Трещевой в Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Евгения Трещева - профессор юридического факультета Самарского университетаЕвгения Трещева - профессор юридического факультета Самарского университета
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Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека встал на защиту профессора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Евгении Трещевой. Напомним, против нее возбудили уголовные дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество». По версии следствия, Трещева в рабочее время уезжала за границу и тем самым нанесла государству ущерб в 30 тысяч рублей. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Адвокат профессора пожаловался, что возбуждение уголовного дела незаконно. Руководство Самарского университета претензий к Трещевой не имеет, к дисциплинарной ответственности ее не привлекали. Более того, когда профессор узнала, что ее обвиняют в незаконном получении зарплаты, она вернула деньги в кассу. Защита профессора предполагает, что таким образом Евгении Трещевой мстят за критику объединения Самарского государственного университета со СГАУ им. С.П. Королева и полемики с экс-губернатором региона Николаем Меркушкиным.

- Совет убежден, что преследование одного из известнейших российских правоведов, воспитавшей тысячи юристов, за критику недопустимо, - сообщают представители объединения.

СПЧ уже обратился в защиту Трещевой в Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру.

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