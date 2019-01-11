Без вести пропадавшую в Самаре 17-летнюю девушку могли изнасиловать

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:45:08+03:00

Сейчас правоохранители выясняют, стала ли студентка жертвой преступника или нет

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1 декабря 2018 года в областной столице была объявлена в розыск 17-летняя студентка медицинского колледжа Айшан К. 11 декабря ее нашли, к счастью, живой. Но, как стало известно "КП-Самара" от собственных источников, девушка может оказаться жертвой изнасилования. Заявление о совершенном преступлении правоохранителям оставили родственники подростка.

- Сейчас проводится проверка в порядке статьи 144 УПК РФ по заявлению родственников. Процессуальное решение еще не принято, - подтвердили информацию корреспонденту samara.kp.ru в СУ СК Самарской области.

Силовики опрашивают саму Айшан, а также мужчину, который может иметь отношение к случившемуся.

Напомним, что в розыске с 5 декабря находится еще одна девушка с таким редким именем - Айшан Алиева. Ее местонахождение не установлено до сих пор. Всех, кто что-либо знает, просят обращаться в ближайший отдел полиции.