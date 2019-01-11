На Московском шоссе в Самаре фура протаранила столб, очевидцы сделали фото

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:12:03+03:00

К счастью, серьезных травм никто не получил Фото: соцсети

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Вчера вечером, 10 января, в областной столице произошло серьезное ДТП. На Московском шоссе грузовой автомобиль врезался в столб.

- На Московском шоссе тягач протаранил опору ЛЭП. Пострадавших нет, - пишут очевидцы в паблике "ДТП Самара".

Из-за аварии в районе места происшествия образовались серьезные затруднения для движения транспорта. По адресу случившегося работали полицейские. Как отмечают местные жители, также подъезжала и другая фура этой компании - перегрузить товар.

Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося.