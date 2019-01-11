В Самаре полицейские накрыли еще один подпольный игорный клуб

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:48:07+03:00

Он функционировал в административном здании в Кировском районе города [видео]

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Самарские правоохранители пресекли незаконную игорную деятельность. Подпольный игорный клуб полицейские нашли в зале одного из административных зданий на улице Елизарова в Кировском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии правоохранителей, предполагаемым организатором незаконной деятельности является безработная и ранее не судимая 26-летняя жительница Самары. Девушку задержали для дальнейших разбирательств. В игорном клубе полицейские нашли деньги и компьютерное оборудование. Все это они изъяли.

В СУ СК по Самарской области по данному фатку было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».