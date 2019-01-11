В Самаре полицейские накрыли еще один подпольный игорный клуб
Самарские правоохранители пресекли незаконную игорную деятельность. Подпольный игорный клуб полицейские нашли в зале одного из административных зданий на улице Елизарова в Кировском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По версии правоохранителей, предполагаемым организатором незаконной деятельности является безработная и ранее не судимая 26-летняя жительница Самары. Девушку задержали для дальнейших разбирательств. В игорном клубе полицейские нашли деньги и компьютерное оборудование. Все это они изъяли.
В СУ СК по Самарской области по данному фатку было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».
В Самаре полицейские пресекли незаконную игорную деятельность.Видео: ГУ МВД по Самарской области