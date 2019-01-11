Сызранский школьник создал собственный «детектор лжи»
Школьник из Сызрани Дмитрий Филиппов стал лауреатом международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке». 13-летний ученик сызранской школы № 4 получил его за разработку «детектора лжи».
Это приспособление работает на базе аппаратной платформы Arduino. В основе «детектора лжи» лежит измерение пульса испытуемого. Прибор прост в использовании, и им может воспользоваться любой желающий, даже не имея специальных знаний о работе системы.
Arduino, на базе которой работает «детектор лжи», — это торговая марка аппаратно-программных средств, ориентированных на непрофессиональных пользователей. Они используются для построения простых систем автоматики и робототехники.
Добавим, что теперь Дмитрию Филиппову предстоит отправиться в Москву и принять участие в очном этапе конкурса.