Сызранский школьник создал собственный «детектор лжи»

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:11:12+03:00

Подросток получил за это изобретение диплом лауреата международного конкурса «Старт в науке»

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Школьник из Сызрани Дмитрий Филиппов стал лауреатом международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке». 13-летний ученик сызранской школы № 4 получил его за разработку «детектора лжи».

Это приспособление работает на базе аппаратной платформы Arduino. В основе «детектора лжи» лежит измерение пульса испытуемого. Прибор прост в использовании, и им может воспользоваться любой желающий, даже не имея специальных знаний о работе системы.

Arduino, на базе которой работает «детектор лжи», — это торговая марка аппаратно-программных средств, ориентированных на непрофессиональных пользователей. Они используются для построения простых систем автоматики и робототехники.

Добавим, что теперь Дмитрию Филиппову предстоит отправиться в Москву и принять участие в очном этапе конкурса.