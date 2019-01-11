2019-01-11T09:35:05+03:00
Общество

Трамваи без кондукторов в Самаре опробуют в начале 2019 года

В транспорте планируют установить специальное оборудование
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас выбирается маршрут трамвая, где временно уберут кондукторовСейчас выбирается маршрут трамвая, где временно уберут кондукторовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре продолжают прорабатывать вопрос внедрения бескондукторной оплаты проезда в городском электротранспорте. Протестировать подобную систему планируется уже в первом квартале 2019 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В настоящее время чиновники выбирают маршрут трамвая, с которого в тестовом режиме уберут кондукторов. Также они решают вопрос приобретения необходимого оборудования и его установки в транспорте.

Напомним, что недавно в наземном общественном транспорте внедрили еще одно новшество. Теперь там можно расплатиться не только наличкой или проездным, но еще и банковскими картами и смартфонами с технологией NFC.

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