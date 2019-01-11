В Самаре в детской больнице имени Ивановой появится аппарат МРТ

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-11T09:55:47+03:00

Также в ближайшее время медучреждение оснастят другим высокотехнологичном оборудованием

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В 2019 году в Самарской областной детской клинической больнице № 1 имени Н.Н. Ивановой появится новое высокотехнологичное оборудование. В частности, медучреждение снабдят аппаратом МРТ, сообщает пресс-служба правительство Самарской области.

Недавно больницу уже начали оснащать новым оборудованием. Сейчас там уже работает офтальмоскоп, который позволяет не ослепнуть малышам, рожденным раньше срока. Раньше маленьких пациентов с ретинопатией отправляли в больницу имени Т.И. Ерошевского.

Также в детской больнице имени Ивановой появились новый лабораторный анализатор мочи, современный комплекс для лечения ЛОР заболеваний и аппарат УЗИ экспертного класса, который позволяет разглядеть даже самые мелкие образования в 2 мм. Благодаря всем этим аппаратам сбор анализов и лечение малышей проходят намного быстрее, эффективнее и комфортнее.