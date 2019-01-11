2019-01-11T09:55:55+03:00
Спорт

«За сутки спал всего два часа»: тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков занимает 99 место в общем зачете после 4 этапов «Дакара»

Завершился марафонский этап ралли-рейда
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дмитрий Агошков: «Дакар для меня - это, безусловно, новый уровень сложности»Дмитрий Агошков: «Дакар для меня - это, безусловно, новый уровень сложности»Фото: из архива героя публикации.
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В Перу прошел четвертый – марафонский – этап ралли-рейда «Дакар-2019», где в зачете мотоциклов выступает тольяттинский гонщик Дмитрий Агошков. Наш спортсмен финишировал на 102 месте. Анастасия Нифонтова, которая тоже представляет Россию, пришла на бивуак 97-ой. Первое время на этапе показал американец Рикки Брабек, второе – австриец Маттиас Валькнер, третье – австралиецй Тоби Прайс.

- Дакар для меня - это, безусловно, новый уровень сложности. Нет времени, даже поспать, последний сон был всего два часа, и это за сутки. Завтра новый день и новый вызов, - отметил Дмитрий Агошков после четвертого этапа «Дакара».

В общем зачете Агошков занимает 99 место, Нифонтова – 98-ое. На первой строчке расположился Рикки Брабек.

В пятницу, 11 января, состоится пятый этап «Дакара» - мотоциклисты проедут 345 километров. После него гонщиков ждет день отдыха.

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