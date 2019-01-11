В Тольятти уберут «выделенки» для общественного транспорта
Демонтаж соответствующих знаков в городе уже стартовал
"Выделенки" исчезнут с нескольких дорог АвтоградаФото: Андрей ПЕТРОВ
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В Тольятти решили отказаться от отдельных полос на дорогах для общественного транспорта. «Выделенки» исчезнут с проезжих частей улиц Свердлова, Юбилейной, Борковской, а также на проспекте Степана Разина и Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тольятти.
Сотрудники МКУ «Центр организации дорожного движения г.о. Тольятти» уже начали демонтировать знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств» и «Конец полосы для маршрутных транспортных средств». Эти работы они должны завершить до следующего вторника, 15 января.