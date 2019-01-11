2019-01-11T10:37:11+03:00
Умные вещи

В новогодние праздники самарцы чаще пользовались мессенджерами, чем звонками и SMS

МТС проанализировал мобильный трафик в дни новогодних праздников и узнал, как и где самарцы чаще всего поздравляли близких
Кирилл КАРИМОВ
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Большая часть новогодних пожеланий самарцев «утекла» в интернет – мобильный интернет-трафик вырос по сравнению с прошлым годом почти вдвое, причем основная его часть пришлась на мессенджеры и соцсети. Как и годом ранее, самарские абоненты МТС не стали дожидаться наступления новогодней ночи и начали обмениваться поздравлениями еще с вечера 30 декабря, пересылая короткие ролики и звоня по видеосвязи через Viber и Whatsapp. При этом активность традиционных способов мобильной связи – SMS и голосовых звонков – лишь незначительно превышала обычный будний день.

Ближе к полуночи 31 декабря и в первые часы наступившего года самым популярным среди самарцев занятием стал ТВ-стриминг – посмотреть новогоднее обращение президента и праздничные концерты на смартфоне или планшете в этот раз решило на 40% больше абонентов, чем в прошлом году. Те, кого не устраивала пассивная роль зрителя, вели в это время собственные эфиры в соцсетях – количество «прямых эфиров» и сторис с городских елок и новогодних застолий выросло по сравнению с прошлым годом почти в три раза, причем самой популярной социальной сетью стал Instagram.

наиболее популярными местами с точки зрения использования мобильного интернета на новогодних каникулах в Самаре стали вторая очередь набережной Волги с большим катком, парк Гагарина с новым колесом обозрения и территория вокруг стадиона «Самара Арена», превращенная на время праздников в сказочное царство. Самыми же «разговорчивыми» оказались посетители площади Куйбышева и парка Дружбы.

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