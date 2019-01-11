В Самаре автоледи на "Сузуки" устроила ДТП с тремя автомобилями, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-11T10:44:54+03:00

Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия

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Вчера ближе к вечеру, 10 января, в областной столице произошло ДТП. Примерно в 16-32 38-летняя женщина-водитель "Сузуки Джимни" напротив дома № 7 на проспекте Масленникова врезался в "Ладу", за рулем которой находился 56-летний мужчина.

- Иномарка двигалась по Автобусной со стороны Луначарского. При повороте налево на Масленникова женщина нарушила ПДД, не уступила дорогу приближающимся по главной дороге автомобилям, и столкнулась с "Ладой", - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самары" в ГУ МВД России по Самарской области.

"Ладу" после столкновения отбросило на "Рено", за рулем которой был 44-летний местный житель.

По предварительным данным, именно водитель "Сузуки" нарушил правилаФото: ГУ МВД России по Самарской области

К сожалению, не обошлось без пострадавших. 65-летняя пассажирка "Рено" получила травмы и бригадой скорой была госпитализирована.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.