В Самаре автоледи на "Сузуки" устроила ДТП с тремя автомобилями, есть пострадавшие
Вчера ближе к вечеру, 10 января, в областной столице произошло ДТП. Примерно в 16-32 38-летняя женщина-водитель "Сузуки Джимни" напротив дома № 7 на проспекте Масленникова врезался в "Ладу", за рулем которой находился 56-летний мужчина.
- Иномарка двигалась по Автобусной со стороны Луначарского. При повороте налево на Масленникова женщина нарушила ПДД, не уступила дорогу приближающимся по главной дороге автомобилям, и столкнулась с "Ладой", - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самары" в ГУ МВД России по Самарской области.
"Ладу" после столкновения отбросило на "Рено", за рулем которой был 44-летний местный житель.
По предварительным данным, именно водитель "Сузуки" нарушил правилаФото: ГУ МВД России по Самарской области
К сожалению, не обошлось без пострадавших. 65-летняя пассажирка "Рено" получила травмы и бригадой скорой была госпитализирована.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.