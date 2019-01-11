В Самарской области за минувшие праздники произошло 109 пожаров

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-11T10:52:28+03:00

После подведения итогов в МЧС обсудили, как область готова к снегопаду Фото: Евгения ВАСИНА

Это на 30% меньше, чем в прошлом году

Изменить размер текста: A A

В последний рабочий день первой рабочей недели года в ГУ МЧС России по Самарской области подвели итоги праздников.

- С 1 по 9 января на территории области произошло 109 пожаров, на которых, к сожалению, погибло три человека, - озвучил цифры начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. - В жилице произошло 79 пожаров. Если смотреть по городским и муниципальным районам, то 59 пожаров произошло в городах и 50 в муниципальных районов. Пожарные подразделения реагировали своевременно. Количество пожаров по сравнению с прошлым годом сократилось на 30%.

Олег Бойко также уточнил, что в этом году в МЧС введет учет пожаров по-новому. Теперь ведомство не использует термина «загорание», поэтому любое возгорание, которое происходит, фиксируется в МЧС как пожар. Подробнее глава МЧС России по Самарской области остановился на двух ЧП.

- В торговом центре «Московский» в Самаре 3 января произошел пожар. Подразделения реагировали по второму рангу сложности. Из здания было эвакуировано 60 человек. По факту пожара сейчас проводится проверка, по завершению которой будут приняты соответствующие меры, - отметил Олег Бойко. - Еще один пожар произошел в городе Отрадном, 4 января, там погибло 2 человека.

По объектам ЖХК сотрудники МЧС зафиксировали пять аварий. Из них три в Самаре, одна в Жигулевске и еще одна в Волжском районе. По словам Олега Бойко, все эти аварии были ликвидированы в течение суток.

На ДТП пожарно-спасательные подразделения реагировали 75 раз, сотрудниками ведомства было спасено 83 человека.