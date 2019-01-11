Житель Самарской области украл из поезда мешки с мукой и продал их на рынке

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-11T10:58:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно на железнодорожной станции Абдулино в Самарской области произошло преступление. Там из вагона грузового поезда неизвестный похитил несколько 45-килограммовых мешков с мукой. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

Неизвестный воришка сорвал с двери вагона запорно-пломбировочное устройство и украл груз на сумму 7844 рубля 33 копейки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению данного преступления может быть причастен 24-летний местный житель, который ранее неоднократно был судим. Молодой человек не стал отпираться и рассказал, что действительно утащил из вагона несколько мешков с мукой. Он перенес их в свой дом, а затем продал на рынке.

В настоящее время в отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.