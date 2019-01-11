2019-01-11T10:58:43+03:00
Происшествия

Житель Самарской области украл из поезда мешки с мукой и продал их на рынке

Желание парня незаконно подзаработать обернулось возбуждением уголовного дела
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Преступление произошло на станции АбдулиноПреступление произошло на станции АбдулиноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Недавно на железнодорожной станции Абдулино в Самарской области произошло преступление. Там из вагона грузового поезда неизвестный похитил несколько 45-килограммовых мешков с мукой. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

Неизвестный воришка сорвал с двери вагона запорно-пломбировочное устройство и украл груз на сумму 7844 рубля 33 копейки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению данного преступления может быть причастен 24-летний местный житель, который ранее неоднократно был судим. Молодой человек не стал отпираться и рассказал, что действительно утащил из вагона несколько мешков с мукой. Он перенес их в свой дом, а затем продал на рынке.

В настоящее время в отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области трое мужчин фиктивно поставили на учет около 700 мигрантов
В Самарской области две девушки украли из магазина парфюмерию на 22,5 тысячи рублей
Стало известно, кто сейчас вывозит мусор во всех районах Самары
Житель Тольятти пытался дать взятку полицейскому за нелегальный алкоголь
«Совесть - лучший контролер»: жителям Самары намекнули, что они могут ездить в автобусах бесплатно
В Самаре бесследно исчез книжный «скворечник» у областной библиотеки
В первую неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 6,8 тысяч самарцев
В Самарской области грузовой поезд протаранил заглохшую на путях легковушку
Власти Самары отказались предоставить местному активисту данные мониторинга автобусов в Красноглинском районе
В Самарской области за минувшие праздники произошло 109 пожаров
В Самаре автоледи на "Сузуки" устроила ДТП с тремя автомобилями, есть пострадавшие
В новогодние праздники самарцы чаще пользовались мессенджерами, чем звонками и SMS
В Самаре водитель Infiniti сбил на остановке девушку и уехал с места ДТП
В Тольятти уберут «выделенки» для общественного транспорта
«За сутки спал всего два часа»: тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков занимает 99 место в общем зачете после 4 этапов «Дакара»
В Самаре в детской больнице имени Ивановой появится аппарат МРТ
Трамваи без кондукторов в Самаре опробуют в начале 2019 года
Сызранский школьник создал собственный «детектор лжи»
ФАС не нашла нарушений в повышении цен на бензин в Самарской области
В Самаре полицейские накрыли еще один подпольный игорный клуб
На Московском шоссе в Самаре фура протаранила столб, очевидцы сделали фото
Без вести пропадавшую в Самаре 17-летнюю девушку могли изнасиловать
Совет при президенте по правам человека вступился за профессора Самарского университета
Спасатели: выходить на лед Волги под Самарой опасно
"Я выбрал Самару из всей России": Джано променял Нидерланды на "Крылья"
Жительница Самара пожаловалась главе города на то, что ее сыну угрожали ножом
Росавиация субсидирует авиаперевозки из Самары в 10 городов