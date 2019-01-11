2019-01-11T11:03:37+03:00
Общество

Власти Самары отказались предоставить местному активисту данные мониторинга автобусов в Красноглинском районе

В департаменте транспорта заявили, что эта информация служебная и предоставляется только мэру
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Осенью этого года отменили маршрутки, которые ходили с Красной Глинки и Управленческого. Остались только автобусыОсенью этого года отменили маршрутки, которые ходили с Красной Глинки и Управленческого. Остались только автобусыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент транспорта Самары отказался предоставлять данные мониторинга общественного транспорта, который проходил в Красноглинском районе города, местному активисту. Общественник Алексей Морозов в конце ноября прошлого года обратился к региональным и городским властям в Твиттере. Он написал, что сотрудники дептранспорта отказались предоставить ему данные мониторинга на месте – на остановке в поселке Управленческий.

- В предоставлении данных утреннего мониторинга в Управленческом было отказано сотрудниками департамента транспорта на месте. Мониторинг для людей, но для ознакомления не предоставляют. Что это? В чём причина такой закрытости? Цель мониторинга никто не знает, - возмутился Морозов.

Дискуссия длилась до 10 января. Все это время активист пытался выведать у дептранспорта города итоги мониторинга. Те попросили направить им запрос, но с ответом на него затягивали. К обсуждению присоединилась даже мэр Самары Елена Лапушкина, которая наказала сотрудникам дептранспорта отправить ответ на запрос общественника.

В итоге ответ все-таки пришел – департамент транспорта отказался дать активисту итоги мониторинга, сославшись на то, что это служебная информация и она предоставляется только главе города.

Такой ответ не порадовал самарцев. Они припомнили городским властям, что те периодически заявляли о том, что «вопросы транспортной доступности необходимо решать во взаимодействии с пассажирами», но эти самые пассажиры итогов мониторинга не увидели.

Напомним, осенью прошлого года в Красноглинском районе Самары постепенно пропали большинство маршрутных такси. Среди отмененных оказались маршрутки №№ 1, 1к, 210, 221. Сгладить потерю пытались с помощью увеличения количества автобусов на существующих маршрутах, однако, по словам местных жителей, это только немного улучшило ситуацию.

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