2019-01-11T11:15:43+03:00
Происшествия

В Самарской области грузовой поезд протаранил заглохшую на путях легковушку

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП произошло вечером на перегоне Черниговка — Новый КамеликДТП произошло вечером на перегоне Черниговка — Новый КамеликФото: Архив "КП"
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Вечером в четверг, 10 января, на перегоне Черниговка — Новый Камелик в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП. Там в 19:04 отечественная легковушка заглохла на железнодорожном переезде прямо перед приближающимся грузовым поездом. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

По данным компании, машинист локомотива применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал — пассажиры легковушки успели покинуть салон до столкновения с поездом. Авария не сильно повлияла на движение транспорта. Примерно через 25 минут после происшествия поезд отправился по своему маршруту.

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