В Самаре бесследно исчез книжный «скворечник» у областной библиотеки

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-11T11:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 10 января, в Самаре произошло дерзкое преступление. Неизвестные вандалы украли шкафчик для буккроссинга, который был установлен возле Самарской областной библиотеки. Об этом ее работники сообщили в соцсетях.

Сотрудники библиотеки, конечно, расстроились из-за бесследного исчезновения книжного «скворечника», но не унывают. Они сообщили, что вместо старого собираются сделать новый шкаф для бесплатного обмена книгами. «Скворечники» обещают регулярно пополнять книгами из обменно-резервного фонда.

Напомним, что книжный «скворечник» был сделан в рамках проекта Little free library в 2013 году. Горожане на протяжении нескольких лет активно использовали его в качестве обмена книгами.