«Совесть - лучший контролер»: жителям Самары намекнули, что они могут ездить в автобусах бесплатно
В общественном транспорте Самары можно ездить бесплатно. Теоретически. Дело в том, что горожане заметили, что терминалы, которые используют кондукторы в автобусах, троллейбусах и трамваях, не подключены к интернету и деньги не списываются с банковской карт в момент оплаты проезда. Списание происходит только когда автобус / трамвай приезжает в парк или депо. Получается, что если на банковской карте нет денег, доехать до дома или работы, возможно, получится бесплатно. И как выяснила наш журналист, "пустые" карты и в самаом деле принимают к оплате.
- На счету у меня было 5 рублей. Когда кондуктор приложила карту к терминалу, я думала сейчас будет сигнал, что транзакция невозможна, но терминал выдал чек об оплате проезда - 28 рублей. Я сразу решила проверить счёт. Вдруг ушла в минус.
Однако проверка счета показала, что никакого списания не было. Возможно, деньги за проезд буду списаны, когда на карте появятся деньги?
На это открытие сотрудники «Транспортной карты» Самары ответили горожанам в Твиттере следующее:
- По пустой карте лучше не ездить. Надо помнить: совесть – лучший контролер.
На резонный вопрос, серьезно ли работники «Транспортной карты» считают, что все пассажиры будут считаться со своей совестью, в ТК ответили положительно.
- Если народ требует бескондукторную систему оплаты, значит все готовы оплачивать проезд по совести, - сказали в «Транспортной карте».