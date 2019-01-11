2019-01-11T13:08:37+03:00
Общество

«Совесть - лучший контролер»: жителям Самары намекнули, что они могут ездить в автобусах бесплатно

Терминалы кондукторов не подключены к интернету, это значит, возможно, что они не смогут распознать, есть ли на карте деньги
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Списание денег с карты происходит только когда автобус / трамвай приезжает в парк или депоСписание денег с карты происходит только когда автобус / трамвай приезжает в парк или депоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В общественном транспорте Самары можно ездить бесплатно. Теоретически. Дело в том, что горожане заметили, что терминалы, которые используют кондукторы в автобусах, троллейбусах и трамваях, не подключены к интернету и деньги не списываются с банковской карт в момент оплаты проезда. Списание происходит только когда автобус / трамвай приезжает в парк или депо. Получается, что если на банковской карте нет денег, доехать до дома или работы, возможно, получится бесплатно. И как выяснила наш журналист, "пустые" карты и в самаом деле принимают к оплате.

- На счету у меня было 5 рублей. Когда кондуктор приложила карту к терминалу, я думала сейчас будет сигнал, что транзакция невозможна, но терминал выдал чек об оплате проезда - 28 рублей. Я сразу решила проверить счёт. Вдруг ушла в минус.

Однако проверка счета показала, что никакого списания не было. Возможно, деньги за проезд буду списаны, когда на карте появятся деньги?

На это открытие сотрудники «Транспортной карты» Самары ответили горожанам в Твиттере следующее:

- По пустой карте лучше не ездить. Надо помнить: совесть – лучший контролер.

На резонный вопрос, серьезно ли работники «Транспортной карты» считают, что все пассажиры будут считаться со своей совестью, в ТК ответили положительно.

- Если народ требует бескондукторную систему оплаты, значит все готовы оплачивать проезд по совести, - сказали в «Транспортной карте».

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