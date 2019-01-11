2019-01-11T12:21:04+03:00
Происшествия

Житель Тольятти пытался дать взятку полицейскому за нелегальный алкоголь

Оперативник отказался от предложенных 34 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейский не "позарился" на предложенную взяткуПолицейский не "позарился" на предложенную взятку
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Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в декабре прошлого года в гараже мужчины, который находится на улице Офицерской в Тольятти, полицейские нашли немаркированную алкогольную продукцию. Тольяттинец решил избежать уголовной ответственности и 25 декабря попытался дать взятку оперуполномоченному отделения полиции. Он предложил полицейскому 34 тысячи рублей, но тот отказался.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.

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