Стало известно, кто сейчас вывозит мусор во всех районах Самары
В Самаре обнародовали имена перевозчиков, которые уже приступили к работе по вывозу мусора в районах города. С ними заключил договор единый региональный оператор "ЭкоСтройРесурс".
- 44% всех контейнеров (а их 3232 штуки) обслуживает ООО "Рассвет", крунейший перевозчик мусора. ООО «Транс-Эко» забрали себе 22% всего "мусорного пирога" Самары, - сообщает samara.kp.ru.
По прописанным в СанПИН правилам вывоз мусора осуществляется раз в три дня . По данным регоператора, сейчас мусоровозы ездят гораздо чаще: практически каждый день. В регоператоре сообщили, что график продолжают отлаживать.
Также по данным регоператора со сложностями в первын дни перевозчики столкнулись только по 50 адресам. Чаще всего проехать мешали либо горы снега, либо машины, которыми были заставлены контейнеры.
Справка КП
Кто вывозит мусор в Самаре:
Ленинский район: ООО «Рассвет», 8-937-209-36-46
Октябрьский район: ООО «Рассвет», 8-937-209-36-46
Самарский район: ООО «Рассвет», 8-937-209-36-46
Советский район: ООО «Рассвет», 8-937-209-36-46
Кировский район: ООО «Транс-Эко», 201-08-60
Красноглинский район: ООО «Транс-Эко», 201-08-60
Красноглинский район, п. Береза, п. Прибрежный: ООО «ЖилСервис», 977-62-09
Куйбышевский район: АО «СпецАвтоТранс», 375-88-98
Промышленный район: ООО «Приволжский ПЖРТ-1», 245-28-00
Промышленный район: АО «СпецАвтоТранс», 375-88-98
Промышленный район: ООО «ЖилЛидер»
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