2019-01-11T12:41:11+03:00
Общество

Стало известно, кто сейчас вывозит мусор во всех районах Самары

Телефоны компаний перевозчиков обнародовал единый регоператор
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарцам рассказали, кто вывозит у них мусорСамарцам рассказали, кто вывозит у них мусор
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В Самаре обнародовали имена перевозчиков, которые уже приступили к работе по вывозу мусора в районах города. С ними заключил договор единый региональный оператор "ЭкоСтройРесурс".

- 44% всех контейнеров (а их 3232 штуки) обслуживает ООО "Рассвет", крунейший перевозчик мусора. ООО «Транс-Эко» забрали себе 22% всего "мусорного пирога" Самары, - сообщает samara.kp.ru.

По прописанным в СанПИН правилам вывоз мусора осуществляется раз в три дня . По данным регоператора, сейчас мусоровозы ездят гораздо чаще: практически каждый день. В регоператоре сообщили, что график продолжают отлаживать.

Также по данным регоператора со сложностями в первын дни перевозчики столкнулись только по 50 адресам. Чаще всего проехать мешали либо горы снега, либо машины, которыми были заставлены контейнеры.

Справка КП

Кто вывозит мусор в Самаре:

Ленинский район: ООО «Рассвет», 8-937-209-36-46

Октябрьский район: ООО «Рассвет», 8-937-209-36-46

Самарский район: ООО «Рассвет», 8-937-209-36-46

Советский район: ООО «Рассвет», 8-937-209-36-46

Кировский район: ООО «Транс-Эко», 201-08-60

Красноглинский район: ООО «Транс-Эко», 201-08-60

Красноглинский район, п. Береза, п. Прибрежный: ООО «ЖилСервис», 977-62-09

Куйбышевский район: АО «СпецАвтоТранс», 375-88-98

Промышленный район: ООО «Приволжский ПЖРТ-1», 245-28-00

Промышленный район: АО «СпецАвтоТранс», 375-88-98

Промышленный район: ООО «ЖилЛидер»

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