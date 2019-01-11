2019-01-11T12:46:00+03:00
Происшествия

В Самарской области две девушки украли из магазина парфюмерию на 22,5 тысячи рублей

Сейчас преступниц разыскивает полиция
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В минувшее воскресенье, 6 января, в селе Красный Яр обокрали магазин бытовой химии на улице Комсомольской, 82. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из торговой точки похитили парфюмерную воду на общую сумму 22560 рублей. Произошло это в период с 16:11 до 16:20. Правоохранители полагают, что это могли сделать две девушки, зашедшие в это время в магазин.

Приметы предполагаемых преступниц: две девушки славянской внешности в возрасте 25-27 лет, рост около 175 см, среднего телосложения.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности подозреваемых и их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 572-13-78, 020 (102).

В Самарской области ищут двух женщин, обокравших магазин бытовой химии.Видео: ГУ МВД по Самарской области

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