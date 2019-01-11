В Самарской области трое мужчин фиктивно поставили на учет около 700 мигрантов

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-11T13:12:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители проводят расследование по факту незаконной миграции в Самарской области. По данным полицейских, ее организаторами выступили трое мужчин.

Они занимались фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. До того, как их задержали, злоумышленники успели незаконно зарегистрировать по адресам различных коммерческих организаций около 700 мигрантов, которые приехали в Россию якобы для трудовой деятельности.

По факту организации незаконной миграции было возбуждено уголовное дело. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время двое фигурантов находятся под стражей, а их сообщнику суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.