В Самаре следователи закрыли дело о гибели мужчины при взрыве в коттедже на Внутреннем проезде
В Самаре следователи прекратили уголовное дело по факту гибели мужчины при взрыве газа в частном доме на Внутреннем проезде.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, расследование дела, которое было возбуждено в октябре прошлого года по статье «Причинение смерти по неосторожности», прекращено в связи с отсутствием события преступления. Правоохранители выяснили, что взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.
Напомним, ЧП произошло в ночь 25 октября прошлого года в трехэтажном доме на пересечении улицы Карьерной и Внутреннего проезда. В результате случившегося коттедж разрушился до основания, а в соседних домах выбило окна. На момент взрыва в доме находился 62-летний хозяин жилища. К сожалению, мужчина погиб. У него остались жена, а также взрослые сын и дочь.
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