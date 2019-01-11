2019-01-11T14:15:25+03:00
Общество

Список мест для купания в Крещение на водоемах Самарской области подготовят к 16 января

Готовиться к празднику сотрудники МЧС начали еще в конце прошлого года
Евгения ВАСИНА
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А вы окунаетесь в крещение?А вы окунаетесь в крещение?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ровно неделя осталась до одного из важнейших православных праздников – Крещения Господня. Традиционно к праздничной ночи в Самарской области готовят проруби, в которых верующие могут окунуться в крещенскую воду.

Как отметили в ГУ МЧС России по Самарской области, к крещению они начали готовиться еще в конце прошлого года. Государственная инспекция по маломерным судам уже направила запросы во все муниципальные образования, чтобы уточнить, где именно в этом году будут организованы купели.

- Решение по Самаре и Тольятти будет принято дополнительно, зависит это решение от ледовой обстановки, - заявил во время совещания начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. - Накануне мы провели предварительные замеры льда. Ко вторнику «Приволжское УГМС» подготовить для нас всю информацию о складывающейся ледовой обстановке, и в среду, 16 января, мы определим, где будут купели.

Традиционно возле купелей в праздничную ночь организуют дежурство оперативных структур и должностных лиц администраций.

Кстати, последние два года погодные условия давали возможность организовать купели в Самарской области на открытой воде. Согласно требованиям безопасности, толщина льда для одиночного выхода на замерший водоем должна быть не менее 12 сантиметров, при массовом выходе на лед не менее 25 см. Для безопасного купания на льду должно быть не более 3 человек, остальные должны ждать на берегу.

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