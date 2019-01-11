2019-01-11T15:15:39+03:00
Общество

В Самарской области станет больше мест, где можно заплатить за газ

Поставщик голубого топлива открывает новые клиентские центры
Анастасия ФИЛАТОВА
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В новых клиентских центрах можно будет оплатить квитанции за газ и передать показания счетчиковВ новых клиентских центрах можно будет оплатить квитанции за газ и передать показания счетчиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующий понедельник, 14 января, в Самарской области откроются 20 клиентских центров «Газпром межрегионгаз Самара». Компания решила сделать это, чтобы оптимизировать сбор платежей за газ с населения, ведь теперь из этой цепочки исключили посредников. Также в ближайшее время поставщик газа откроет еще 24 абонентских пункта.

- В территориальных центрах и абонентских пунктах жители Самарской области смогут заключить или перезаключить договоры поставки газа, оплатить квитанции за газ, а также передать показания счетчиков, - рассказали в пресс-службе компании.

Получить какую-либо информацию по вопросам оплаты газа и заключения договоров можно будет и по телефону горячей линии, которую недавно открыл «Газпром межрегионгаз Самара»: 8 (800) 775-11-81.

Напомним, что с 1 января 2019 года компания принимает платежи с потребителей самостоятельно без посредников: ООО «СВГК» и АО «Самарагаз». Теперь жителям губернии надо заключить с «Газпром межрегионгаз Самара» новые договоры поставки газа.

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