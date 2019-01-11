В Самаре на борьбу с предстоящим снегопадом выведут более 300 спецмашин

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-11T15:44:37+03:00

Коммунальщики будут работать в две смены в усиленном режиме

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В предстоящие выходные на Самару и область обрушится снегопад. Метель, сильный снег и гололед нагрянут в ночь на субботу, 12 января, и продержатся примерно до вечера воскресенья. Коммунальные службы Самары уже готовятся к снежной вакханалии. Как сообщает администрация города, работа по уборке снега будет вестись в усиленном режиме.

- В выходные выпадет порядка 10-12 мм осадков. В субботу будет высокая влажность, а в ночь на воскресенье прогнозируется резкое понижение температуры: 0 °C до -12 °C. Поэтому основная наша задача – не допустить обледенения дорог, образования наледи на кровлях зданий, - сказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на оперативном совещании в пятницу, 11 января.

По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, на борьбу со снегом предприятие выведет более 200 единиц техники: 160 самосвалов, 52 погрузчика и грейдеры. Всего же очисткой городских улиц будут заниматься более 300 снегоуборочных машин, не считая техники УК и промышленных предприятий. Коммунальщики будут работать в две смены в продленном режиме.

Как отмечают чиновники, снежные полигоны тоже уже подготовили к приему осадков. Сейчас они готовы принять уже более 12 тысяч тонн снега. Кроме того, в городе откроют дождеприемники и обеспечат выход вод при таянии снега.

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