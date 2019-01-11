На авиакомпанию «Ижавия», по вине которой задержали два рейса из Самары, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-11T16:16:25+03:00

Авиакомпания не только задержала рейсы, но и не предоставила пассажирам резервные суда / Фото: "Ижавиа" Фото: vk.com

Перевозчик вовремя не заплатил за топливо и нарушил планы более тысячи пассажиров

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В Удмуртии по материалам проверки транспортной прокуратуры возбудили уголовное дело на авиакомпанию «Ижавия», из-за которой в декабре прошлого года более сотни пассажирам пришлось провести несколько часов в аэропорту Курумоч. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, рейсы авиаперевозчика на 30 декабря вылетом из Самары в Сочи и Симферополь, на которые был зарегистрирован 191 пассажир, задержали более чем на 8 часов. При этом резервные суда пассажирам авиакомпания не предоставила. Из-за этой задержки вылетели позже еще 13 самолетов и были нарушены права более 900 пассажиров.

В связи с выявленными нарушениями следователи возбудили в отношении авиакомпании «Ижавиа» уголовное дело по статье «Халатность». Его расследование продолжается.

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