В Тольятти не поделили перекресток маршрутка и Porsche Cayenne: есть пострадавшие
В пятницу, 11 января, примерно в 14:25 в Тольятти произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там маршрутка № 313 столкнулась с автомобилем Porsche Cayenne. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, 45-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, двигаясь по улице Дзержинского, решил повернуть налево на проспект Степана Разина. При этом он не уступил дорогу иномарке под управлением 24-летней девушки, которая ехала со стороны улицы Юбилейной, и врезался в нее. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.
По предварительным данным, в результате случившегося пострадали два человека: автомобилистка и пассажирка маршрутки. Более подробная информация о пострадавших сейчас устанавливается. По факту аварии полицейские проводят проверку.
Маршрутка и легковушка не разъехались на перекрестке