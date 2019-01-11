2019-01-11T16:29:57+03:00
Происшествия

В Тольятти не поделили перекресток маршрутка и Porsche Cayenne: есть пострадавшие

По версии полицейских, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В пятницу, 11 января, примерно в 14:25 в Тольятти произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там маршрутка № 313 столкнулась с автомобилем Porsche Cayenne. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 45-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, двигаясь по улице Дзержинского, решил повернуть налево на проспект Степана Разина. При этом он не уступил дорогу иномарке под управлением 24-летней девушки, которая ехала со стороны улицы Юбилейной, и врезался в нее. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали два человека: автомобилистка и пассажирка маршрутки. Более подробная информация о пострадавших сейчас устанавливается. По факту аварии полицейские проводят проверку.

Маршрутка и легковушка не разъехались на перекрестке

Маршрутка и легковушка не разъехались на перекрестке

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