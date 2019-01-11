2019-01-11T16:53:58+03:00
Происшествия

Самарский следователь Вера Рабинович не смогла обжаловать арест

Правоохранительница, которую подозревают в покушении на мошенничество, посидит в СИЗО до 18 февраля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вера Рабинович с декабря прошлого года сидит в СИЗОВера Рабинович с декабря прошлого года сидит в СИЗОФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 11 января, в Самарском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба защиты начальника отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по региону Веры Рабинович на постановление об ее заключении под стражу по уголовному делу о покушении на мошенничество. Ее адвокату не удалось добиться отмены ареста. Меру пресечения Вере Рабинович оставили без изменений. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили в суде.

Напомним, Веру Рабинович задержали при получении от посредницы — Жанны Назаровой — 2,5 млн рублей. Как полагают следователи, это была первая часть суммы, которая предназначалась для того, чтобы начальник отдела ГСУ поспособствовала в направлении некого уголовного дела в суд. Деньги, которых изначально было 10 млн рублей, через еще одного посредника — Виталия Прокофьева — передал потерпевший по делу.

20 декабря 2018 года Самарский районный суд избрал Вере Рабинович меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 18 февраля 2019 года.

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