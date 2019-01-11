2019-01-11T17:07:33+03:00
Происшествия

В Тольятти беременную автомобилистку увезли в больницу после ДТП с тремя легковушками

На месте аварии работали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отечественная легковушка получила серьезные поврежденияОтечественная легковушка получила серьезные поврежденияФото: соцсети
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В пятницу, 11 января, примерно в 16:00 в Тольятти на пересечении улиц Лесная и Карла Маркса произошло серьезное ДТП. Там столкнулись три автомобиля: Chevrolet, Lada Largus и Land Rover. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По преварительным данным, машины ехали друг за другом. Больше всего пострадала отечественная легковушка. На месте ДТП работали, медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.

Известно, что за рулем Land Rover находилась 24-летняя беременная девушка. Ее увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.

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