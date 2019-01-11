2019-01-11T18:22:27+03:00
Общество

Газовые войны самарского масштаба: жителям региона не могут точно сказать, кому платить за газ

Газпром межрегионгаз заявляет, что разорвал договор с посредником, а СВГК не соглашается и напоминает, что у абонентов договоры заключены именно с ними
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Кому же платить - ответа на вопрос так и нет...Кому же платить - ответа на вопрос так и нет...
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Газовые войны в Самарской области продолжаются. Ситуация становится все острее. Конфликт двух компаний Газпром межрегионгаз и СВГК ("Самарагаз") уже развивается и в публичной, и в судебной плоскости. Каждая из них заявляет, что является поставщиком газа и просит жителей платить по квитанциям, которые выставила именно она.

- - Население Самарской области получит квитанции за газ, потребленный в январе 2019 года и в последующие периоды, уже от ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Квитанции от иных организаций-посредников незаконны, так как полномочия, предоставленные им поставщиком газа, прекращены 31 декабря 2018г, - объяснили в Газпром межрегионгазе.

В СВГК своя позиция: "САмарагаз" стала работать в качестве поставщика газа в 1945 году, не является «посредником» и начала свою деятельность поставщика газа задолго до создания ООО "Газпром межрегионгаз Самара". В зоне обслуживания около миллиона абонентов.

- Все заключенные раньше договоры на газоснабжение остаются актуальными, по ним высталены счета. Оплата газоснабжения любым иным организациям без официально заключенных договоров газоснабжения не является правомерной и не будет зачтена потребителям, - рассказали здесь.

Существующие хозяйственные разногласия с ООО "Газпром межрегионгаз Самара" стали предметом судебного разбирательства и взаимодействия с Федеральной антимонопольной службой РФ.

- Не существует какого-либо решения суда, согласно которому было бы приостановлено право и обязанность ООО «СВГК» осуществлять сбор платежей по ранее заключенным договорам, - высказывают свою позицию в СВГК.

Все эти тяжбы вконец запутали жителей, которые, кажется, уже готовы просто никому не платить. В министерстве ЖКХ и энергетики пока тоже не смогли помочь:

- Работа с ресурсниками проводится, вся информация будет официально размещена, - отметил министр ЖКХ и энергетики Самарской области Сергей Марков. И напомнил, что за январь платить можно только в феврале.

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