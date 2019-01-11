Федеральные дороге во время снегопада в Самарской области будут чистить более 100 единиц техники

СЕГОДНЯ 18:34 2019-01-11T18:34:05+03:00

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На Самарскую область надвигается снегопад. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 19 часов 11 января до 19 часов 12 января местами по Самарской области может пойти обильный снегопад, разыграться метель и образоваться снежные заносы. Порывы ветра при этом будут могут достигать скорости в 15-20 м/с.

Из-за ухудшения погодных условий, подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены в режим «боевой» готовности. Именно они будут обеспечивать бесперебойный проезд по федеральным трассам М-5 "Урал", в том числе на подъездах к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, а также на дорогах Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград и А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном. Для уборки снега и обработки покрытия противогололедными материалами планируют задействовать 104 единицы спецтехники.

Представители ведомства обратились к автомобилистам с просьбой соблюдать осторожность и бдительность на дорогах, не создавать препятствий для работы дорожной техники.

При возникновении чрезвычайной ситуации можно позвонить дежурному ФКУ «Поволжуправтодор» по телефону: (8412) 55-11-04.