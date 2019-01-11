2019-01-11T21:57:18+03:00
Звезды

Главным режиссером Самарского академического театра драмы им. М. Горького станет Миша Лебедев

Однако перед официальным назначением необходимо скорректировать устав театра.
Евгения ВАСИНА
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Валерий Гришко, являющийся сейчас главным режиссером Самарского академического театра драмы им. М. Горького станет художественным руководителем театра, а его должность займет Миша Лебедев. Однако у Валерий Гришко не будет права подписи, то есть функций директора, которые были у Вячеслава Гвоздкова. Обязанности директора в театре сейчас исполняет Валерий Мелешин. В особенностях театральной кухни разобраться корреспондентам samara.kp.ru помогал сам Валерий Гришко.

- Вопрос преемника стоял многие годы и стоит до сих пор: кто дальше, кто из молодых перспективных, интересных? Миша Лебедев подошел по всем статьям. Он уже поставил спектакль «Роковая ошибка» в нашем театре и будет пробовать следующий спектакль, и следующий, и так далее, под мои чутким руководством, - заявил Валерий Гришко.

Правда, чтобы Миша Лебедев официально стал главным режиссером Самарского академического театра драмы придется немного изменить устав.

- Когда-то у театра был нормальный устав - художественным руководителем театра был Вячеслав Гвоздков, затем его изменили и Вячеслав Александрович превратился в генерального директора, что в принципе одно и то же. Все эти дела с уставом, вещь не простая, - заметил Валерий Гришко. – Сейчас у нас появился человек, которого мы рассматриваем в перспективе как режиссёра, который не просто приехал, поставил спектакль и уехал, а который свяжет свою судьбу с судьбой театра. Миши Лебедева 6 лет работал актером, получил актерское образование, работал в пермском театре, окончил курс Вениамина Фильштинского в РГИСИ (бывш. СПбГАТИ), поставил уже несколько спектаклей большой формы в разных театрах за те 3-4 года, после окончания института. Очень важно, что он поставил спектакль у нас. Спектакль интересный, в чем-то спорный, но безусловно работа серьезная и с юмором. В театре есть такое понятие «прошел на труппе». Мишу труппа приняла. Он человек умный, я с ним общаюсь на протяжении долго времени и вижу человека культурного, образованного, ориентированного на тот театр, в котором на первом месте стоит не скандал, не эпатаж, а человек, отношения людей, проблематика, которая диктуется пьесой, автором.

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