В ДТП пострадали пять женщин: стали известны подробности столкновения маршрутки и Porsche Cayenne в Тольятти

СЕГОДНЯ 20:30 2019-01-11T20:30:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 11 января в Тольятти столкнулись маршрутка и дорогая иномарка. В результате аварии пострадали пять женщин. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области, по предварительным данным полицейских, в 14:25 45-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot Boxer, ехал по ул. Дзержинского, со стороны ул. Ворошилова, в направлении ул. Юбилейной. На регулируемом перекрестке ул. Дзержинского – пр-т. Степана Разина при повороте налево на зеленый сигнал светофора, мужчина не предоставил преимущество в движении иномарке – в результате Peugeot Boxer столкнулся с Porsche Cayenne. Дорогой иномаркой управляла 24-летня девушка. Она ехала прямо во встречном направлении, по ул. Дзержинского, со стороны ул. Юбилейной в сторону ул. Ворошилова.

В аварии пострадали пять женщин, так, водитель Porsche получила травму руки, ей назначено амбулаторное лечение. Помощь медиков понадобилась четверым пассажиркам маршрутки. У троих их них ушибы головы и теле им также назначено амбулаторное лечение. Еще одна женщина получила травму ноги и была госпитализирована.

- По собранным сотрудниками полиции материалам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - заявили в Главке.