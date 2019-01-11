В Самаре продолжат реставрацию Церковь Михаила Архангела

СЕГОДНЯ 21:00 2019-01-11T21:00:30+03:00

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Храму Архангела Михаила, в Запанском вернут первоначальный облик. Часть работ уже завершены. Ещё 19 декабря 2018 года сотрудники управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области приняли работы по ремонту крыши Церковь Михаила Архангела. Ремонт производила ООО «Вега Групп Регион». Кстати, Церковь Михаила Архангела считается объекты культурного наследия регионального значения.

- На данный момент уже выполнена реставрация конструкций крыши и кровельного покрытия, утепление чердачного перекрытия, установлены воссозданные окна и двери. Работы финансировались за счет средств федеральной программы «Культура России», - пояснили в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

В 2019 году запланирована реставрация кирпичной кладки фасадов и белокаменного цоколя храма, ремонт крыльца и инженерных систем.

Справка КП:

Каменный храм в поселке Новый Оренбург (ныне. Шмидта) осветили 13 ноября 1915 года во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Освящение произвёл Экзарх Грузии архиепископ Питирим, прибывший накануне в Самару. 14 и 15 ноября архиерейскими служениями были торжественно освящены предельные алтари храма: левый – во имя святого Василия Исповедника, правый – во имя Архистратига Божия Михаила. Это была последняя церковь, построенная в Самаре и её окрестностях до революции.

В 1929 году Советом рабочих и красноармейских депутатов Самары было решено храм закрыть и передачи здания в распоряжение ГорОНО для школы. Но денег на переоборудование не нашлось. В 1930 г. здание занял клуб железнодорожников. В годы Великой отечественной войны здесь располагался госпиталь, а затем эпидемиологическая больница. В последующие годы здание эксплуатировалось как спортивный зал, а во второй половине 1980-х гг. здесь разместился кооператив.

Церкви здание вернули лишь в 1990 году. Через три года началась реставрация, в 2007 на храм вернули купола. Теперь храму предадут первоначальный облик.