2019-01-11T22:08:38+03:00
Общество

Михаил Жданов: РКЦ «Прогресс» и Центр имени М.В. Хруничева скооперируются для создания ракеты-носителя «Енисей»

Министр промышленности и торговли Самарской области прокомментировал информацию об объединении двух предприятий
Евгения ВАСИНА
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Фото: Роскосмос/vk.comФото: Роскосмос/vk.com
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Накануне стало известно, что РКЦ «Прогресс» и Центр имени М.В. Хруничева будут плотно работать над совместным проектом – созданием ракеты-носителя «Енисей». Появились даже слухи об объединен и предприятий, однако эта информация на подтвердилась.

- Сейчас речи об объединении РКЦ «Прогресс» и Центра имени М.В.Хруничева не идет. Официальных документов на этот счет нет. Стоит вопрос о более глубокой производственной кооперации между этими предприятиями при создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей», - пояснил Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. - РКЦ «Прогресс» обеспечит производство трех ступеней новой ракеты «Союз-5». Которые, в свою очередь, станут одной из ступеней ракеты-носителя сверхтяжелого класса. А в Центре имени М.В.Хруничева будет произведен водородный разгонный блок для «Енисея».

Напомним, работы по созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» идут в соответствии с техническим заданием и договором между ПАО «РКК «Энергия» и АО «РКЦ «Прогресс». По проекту, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» будет изготовлена и поставлена на космодром «Байконур» для проведения комплексных испытаний и подготовки к пуску. Запустить ракета-носитель намерены в 2022 году. Как один из вариантов полезной нагрузки для РН «Союз-5» планируется новый корабль «Федерация». Об этом ранее сообщали в министерстве промышленности и технологий Самарской области.

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